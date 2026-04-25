楽天モバイルは、4月下旬にリニューアルを予定していたWeb版の「my 楽天モバイル」のホーム画面について、リニューアル時期を5月中に変更した。正式な日程については、後日Webサイトで案内される。 ホーム画面をシンプルな構成にすることで、主要機能がより見つけやすくなるという。 また、リニューアルに伴い、データ利用量の円グラフ表示や、家族割のグループ作成・管