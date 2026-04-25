通勤途中、道ばたや空き地にふわりと咲くオレンジ色の花が風に揺れていました。きっとみなさんも、一度は目にしたことがあるはずです。 【写真を見る】いつのまにか全国に拡大「オレンジ色の花」実は「アルカロイド系の毒素」を含む"地中海沿岸"うまれ 一見すると、きれいな雑草ですが、その正体は外来種の「ナガミヒナゲシ」です。昔は日本にはいなかったのに、気づけば全国に広がっていた静かな侵入者です。 原産地は日本か