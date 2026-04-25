まだまだ若い世代に負けられない。英国のロイヤルチャンピオン（セン8＝バーク）はサウジアラビア遠征の前走ネオムターフCでG1初制覇を飾った。前走はポンとスタートを決めて好位の外めをキープ。前に壁をつくり、スムーズに折り合った。4角手前からギアを上げるとグイッと加速。残り1F標識で先頭に躍り出て、後続を引き離した。24年ドバイターフを制した実績がある2着ファクトゥールシュヴァルに4馬身3/4差と文句なしの勝ちっぷ