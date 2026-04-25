◇セ・リーグヤクルト４―6中日（2026年4月24日バンテリンD）ヤクルトは今季初のサヨナラ負けを喫した。キハダの3連投を避け、4―3の9回は星が登板も、1死二、三塁から村松に右越え3ランを被弾。試合前時点でリーグトップの防御率1.12を誇る救援陣に初めて黒星が付くも、池山監督は「9回は星と決めていた。そういう時もある」と責めなかった。サンタナが本塁打を打った試合は5連勝中という不敗神話もストップ。それ