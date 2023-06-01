JKAはオートレース場外車券売り場「オートレース別府」を大分県別府市の別府競輪場メインスタンド内に5月3日にオープンすると発表した。競輪場内としては全国初となるオートレースの場外車券売り場となる。なお、オープン当日の5月3日にはオープニングセレモニーを実施。飯塚所属のオートレーサー、辻大樹（45）と長田稚也（25）のトークショー、オートレース競走車のエンジン始動イベント、フリーアナウンサー鳥谷部咲子さ