【ワシントン＝池田慶太】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は２４日、戦闘終結に向けたイランとの２回目の協議のため、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使、トランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏がパキスタンの首都イスラマバードに向けて２５日に出発すると発表した。ホワイトハウスで記者団に語った。