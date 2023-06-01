松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は初日を終えた。勝ち上がり一番乗りを決めたのは7R1着の竹野百香（23＝三重）。道中、石井貴子との併走をしのぎ、内からスルスルと伸びてゴール前で青木美保を捉え、先頭でフィニッシュした。「全部突っ張るつもりだったけど、あまりにも打鐘から（ペースが）早くて焦ってしまって…。（併走して）普段なら怖くて引くけど、今回はG1なので気持ちを強く持って、絶対ここは譲らな