泥沼のフィリーズに、ついに監督交代論が浮上した。２３日（日本時間２４日）も敵地シカゴのリグリー・フィールドで、カブスを相手に７―８で延長１０回サヨナラ負け。これで９連敗となり、今季成績は８勝１７敗。ナ・リーグ東地区最下位に沈み、首位ブレーブスとは９・５ゲーム差まで開いた。悪夢の１０連敗が目前に迫る中、ロブ・トムソン監督（６２）の立場は一気に危うくなっている。この日も反撃の形は作った。ブランドン