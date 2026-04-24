海上自衛隊は、今月27日と28日に鹿児島県の鹿屋航空基地と九州南方沖で、アメリカ海軍との共同訓練を実施すると発表しました。 訓練に参加するのは、海上自衛隊のP－1哨戒機1機と、沖縄県・アメリカ軍嘉手納基地を拠点とする海軍のP－8A哨戒機1機です。 海上自衛隊によりますと、訓練は今月27日と28日の2日間、鹿屋航空基地を拠点に九州南方沖で行われます。日米の哨戒機による情報交換の訓練や、不審な潜水艦を探