アウェー柏戦で退場のアクシデント鹿島アントラーズは4月24日、J1百年構想リーグ第12節で柏レイソルと対戦し、1-0で勝利を収めた。この試合の終了間際に鹿島DF津久井佳祐が交代から5分で退場するアクシデントが起きた。柏のホームに乗り込んだ鹿島は前半から押し込むと、終了間際にエースのFW鈴木優磨が先制点を奪い折り返した。後半は柏に攻め込まれるも守備陣が奮闘。しかし、1点リードの鹿島は後半45分にアクシデントが起き