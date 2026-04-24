森口博子が、6月17日にリリースするコンサートBlu-ray『森口博子 40周年アニバーサリーツアー “Your Flower”』のジャケット写真を公開した。本作品はチケットが即日完売となった1月24日の東京国際フォーラム ホールC公演が映像化されたもの。セットリストは、森口のデビュー曲でTVアニメ「機動戦士Zガンダム」オープニングテーマ「水の星へ愛をこめて」や映画「機動戦士ガンダムF91」主題歌「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の