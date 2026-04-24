森口博子が、6月17日にリリースするコンサートBlu-ray『森口博子 40周年アニバーサリーツアー “Your Flower”』のジャケット写真を公開した。

本作品はチケットが即日完売となった1月24日の東京国際フォーラム ホールC公演が映像化されたもの。セットリストは、森口のデビュー曲でTVアニメ「機動戦士Zガンダム」オープニングテーマ「水の星へ愛をこめて」や映画「機動戦士ガンダムF91」主題歌「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」をはじめとする代表曲や、数々のミュージシャンを迎えて制作された40周年記念アルバム『Your Flower 〜歌の花束を〜』からの新曲、「夢がMORI MORI」「ホイッスル」「スピード」などJ-POPのヒット曲までを披露した。

また、ものまねを交えた司会と歌手を1人で演じきる「1人ザ・ベストテン」コーナーでは、「異邦人」「魅せられて」「かもめが翔んだ日」といった昭和のカバーソングもパフォーマンス。さらに、ダブルアンコールでサプライズゲストとして登場した音楽プロデューサー・武部聡志の奏でるピアノとのセッションも観どころの一つになっているという。

数量限定版

通常盤

さらに、Blu-rayの発売を記念して開催される2つのイベントが発表となった。

1つ目は、森口博子の誕生日6月13日と14日に全国8つの映画館にて開催される「バースデイ劇場上映会」だ。Blu-rayの発売日よりもいち早く、コンサート映像を映画館の巨大スクリーンと迫力のある音響で体感できる劇場上映会となっており、森口がステージに登壇してのトークライブと特典ブロマイドのお渡し会がセットのイベントになっている「ピロコ登場回」が東京・イオンシネマ板橋と大阪・イオンシネマ大日でそれぞれ昼夜2回上映が行われるほか、北海道から福岡までのイオンシネマ6会場では上映のみの来場者特典ブロマイドつきの「通常回」が行われる。チケットの申込受付は、4月25日から森口博子オフィシャルファンクラブ「clubM」にてFC先行が、5月2日からは森口博子オフィシャルHP先行がスタートする。

2つ目は、Blu-rayの発売記念インターネットサイン会だ。指定期間中にリミスタにて「数量限定版」を予約購入すると、もれなく全員に直筆サインと宛名の入ったインレイジャケットが商品と一緒に届くというもの。現在予約受付中で、6月8日20時からはリミスタYouTube Liveにて、サインと宛名を書いている模様も生配信される。

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◾️森口博子 コメント

令和にリリースしたアルバムが、8枚すべてオリコントップ10に入り、ファンの皆さんとの絆が益々深まったアニバーサリー。なんと情緒の忙しいコンサートだったことでしょう！これまで共に歩んできてくださったファンの皆さんと、笑って泣いて――。ガンダムやアニソン、オリジナル楽曲、バラエティー番組など、さまざまなきっかけでファンになってくださった方々、全方位に刺さる濃厚セットリスト。40年分の森口博子が詰まっています。

初めてご覧になった方は、丁寧に作られた名曲の数々とコンサート演出に、きっと驚かれると思います。国際フォーラムでのファンの皆さんの熱量、突き抜ける一体感――思い出しただけでも心が震えます。

完全に趣味で披露した、黒柳徹子さんのものまねを交えた「一人ザ・ベストテン」コーナーや、生着替えコーナーもBlu-rayに収録しちゃいました(笑)。さらに、サプライズゲストとして登場してくださった武部聡志さんとの、美しいピアノのみでお届けするダブルアンコール。第二章のツアーへとつながる、最高の瞬間となりました。

そして、コンサート映像を劇場のスクリーンで、50ホニャララ歳の誕生日に上映会だなんて！ツアーに足を運んでくださった方も、会場に来られなかった方も、大迫力の音と映像を一緒に体感しましょう！

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◾️コンサートBlu-ray『森口博子 40周年アニバーサリーツアー “Your Flower”』

2026年6月17日 リリース 数量限定版 通常盤 ▼収録曲目 ※2026年1月24日 東京国際フォーラム ホールC にて収録

01 ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜

02 鳥籠の少年

03 サムライハート

04 あなたといた時間

05 もっとうまく好きと言えたなら

06 髪を切ったら

07 Last, Last Dance

08 空と雲

09 Good Morning Good Night

10 真心ブーケ

11 君をみつめて -The time I’m seeing you-

12 Ubugoe

13 異邦人 (１人ザ・ベストテンコーナー第３位)

14 魅せられて (１人ザ・ベストテンコーナー第２位)

15 かもめが翔んだ日 (１人ザ・ベストテンコーナー第１位)

16 元祖バラドルなんだもん！

17 夢がMORI MORI

18 ホイッスル

19 forever and ever and ever and ever…….

20 ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜 ENCORE-1

21 水の星へ愛をこめて

22 スピード ENCORE-2 with 武部聡志 (サプライズゲスト)

23 銀色ドレス (Piano Ver.)

24 水の星へ愛をこめて (Piano Ver.) ＜数量限定版＞（Blu-ray+2CD）

価格：￥11,000（税込）品番：KIXM-90667

▼パッケージ仕様

・Blu-ray：コンサート映像

・CD（2枚組）：コンサート音源

・スペシャルBOXパッケージ仕様

・20Pコンサートフォトブック同梱

・ポストカード2枚同梱 ＜通常版＞（Blu-ray Only）

価格：￥7,500（税込）品番：KIXM-667

◾️＜森口博子 40周年アニバーサリーコンサート “Your Flower” バースデイ劇場上映会＞

○ピロコ登場回 ※森口博子トークライブ＆ブロマイドお渡し会付き

6/13（土）東京都・イオンシネマ板橋

6/14（日）大阪府・イオンシネマ大日

・チケット全席指定：￥5,500（税込）

・時間：[昼の部] 開場11:30/開演12:00 [夜の部] 開場16:00/開演16:30

※上映／トークライブ／お渡し会を含めて3時間30分前後を予定しています ○通常回 ※上映のみ（来場者特典ブロマイド付き）

6/13（土）北海道・イオンシネマ江別

6/13（土）埼玉県・イオンシネマ大宮

6/13（土）千葉県・イオンシネマ幕張新都心

6/13（土）愛知県・イオンシネマ長久手

6/13（土）広島県・イオンシネマ広島

6/13（土）福岡県・イオンシネマ福岡

チケット全席指定：￥3,500(税込)

時間：開場13:00/開演13:30

※上映時間は3時間前後を予定しております ※＜ピロコ登場回＞と＜通常回＞のブロマイドは同じ絵柄です ▼チケット販売スケジュール

[FC先行] 4/25（土）10:00〜4/29（水・祝）23:59

[HP先行] 5/2（土）10:00〜5/13（水）23:59

[一般] 5/23（土）10:00〜6/8（月）23:59

[イオンシネマe席リザーブ] 6/11（木）0:00〜

◾️＜森口博子 40周年アニバーサリーツアー “Your Flower” 発売記念インターネットサイン会＞

販売URL：https://limista.com/projects/7334

申込期間：2026年4月24日（金）20：00〜6月8日（水）番組配信中まで予定 ▼サイン会 生配信日時

2026年6月8日（月）20:00 からYouTube Live生配信

https://www.youtube.com/@limitedstand2710 ▼対象アイテム

「森口博子 40周年アニバーサリーツアー “Your Flower”」数量限定版

￥11,000（税込）+ 梱包発送料

※商品内のものとは別にインレイをお付けします。（デザイン・仕様は商品と同内容のものになります）

◾️＜森口博子 40周年アニバーサリーツアー 第三章 “一夜限りのStarry Symphony” (オーケストラ編)＞

日程：2026年8月14日（金）開17:30/開18:30

会場：東京オペラシティ コンサートホール

出演：森口博子(Vocal), Japan Pops Orchestra, 松原“マツキチ”寛(Drums), 森口翔太(Bass)

席種・料金：

・指定席 ￥12,000（税込） [完売]

・注釈付指定席 \10,000（税込） [販売中]

※「注釈付指定席」はステージおよび一部演出・出演者が見えづらい場合、音響的にベストではない場合がございますことをご了承ください。

・チケット販売サイト：https://w.pia.jp/t/hirokomoriguchi-40th3/