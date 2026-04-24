CUTIE STREETが、2026年5月27日に発売する両A面3rdシングルCD「キュートなキューたい / ナイスだね」より、表題曲「キュートなキューたい」がテレビアニメ『ポケットモンスター』のエンディングテーマに決定したことを発表した。あわせて、「アニポケ × きゅーすと盤（旧：きゅーすと盤）」のジャケットが解禁された。テレビアニメ『ポケットモンスター』のエンディングテーマに決定したことを受け、これまできゅーすと盤で解禁さ