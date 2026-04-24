CUTIE STREET、3rdシングルCD表題曲「キュートなキューたい」がTVアニメ『ポケットモンスター』EDテーマに決定
CUTIE STREETが、2026年5月27日に発売する両A面3rdシングルCD「キュートなキューたい / ナイスだね」より、表題曲「キュートなキューたい」がテレビアニメ『ポケットモンスター』のエンディングテーマに決定したことを発表した。あわせて、「アニポケ × きゅーすと盤（旧：きゅーすと盤）」のジャケットが解禁された。
テレビアニメ『ポケットモンスター』のエンディングテーマに決定したことを受け、これまできゅーすと盤で解禁されていた盤名を「アニポケ × きゅーすと盤」にアップデート。解禁されたアートワークは、キュートなピカチュウが描かれたスペシャルなデザインとなった。また、「アニポケ × きゅーすと盤」にはランダムで1枚カードが付属することが発表され、個別のメンバーカードにもアイドルになったピカチュウが描かれている。
また、3rdシングルの初回限定盤、CUTIE盤、STREET盤には、スペシャルイベントに参加できるシリアルコードの封入が決定した。イベント
◾️3rdシングルCD「キュートなキューたい / ナイスだね」
発売日：2026年5月27日（水）
購入：https://lnk.to/CS_3rdsingle_CD
初回限定盤：KLC_90007 3,000円（税込）
CUTIE盤：KLC_90008 1,800円（税込）
STREET盤：KLC_90009 1,800円（税込）
アニポケ × きゅーすと盤：KLC_90010 1,800円（税込）
通常盤：KLC_90011 1,200円（税込）
▼収録曲
初回限定盤
01:キュートなキューたい
02:ナイスだね
03:ゆめみるプリマドンナ
04:ぷりきゅきゅ
CUTIE盤
01:キュートなキューたい
02:ナイスだね
03:ゆめみるプリマドンナ
04:I Amai Me Mind
STREET盤
01:キュートなキューたい
02:ナイスだね
03:ゆめみるプリマドンナ
04:Crush on you
アニポケ × きゅーすと盤
01:キュートなキューたい
02:ナイスだね
03:キュートなキューたい -TV size-
通常盤
01:キュートなキューたい
02:ナイスだね
03:ゆめみるプリマドンナ
▼予約者優先 先着オリジナル特典
○Amazon.co.jp
形態別メガジャケ
・初回限定盤 / きゅーすと盤 / 通常盤：形態別メガジャケ
・CUTIE盤：梅田、川本、古澤 デジタルサイン入りメガジャケ
・STREET盤：板倉、桜庭、佐野、増田、真鍋 デジタルサイン入りメガジャケ
○TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：桜庭遥花 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：桜庭遥花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○HMV（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：古澤里紗 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：古澤里紗 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）
・初回限定盤：佐野愛花 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：佐野愛花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○楽天ブックス
・初回限定盤：増田彩乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：増田彩乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○ネオウィング
・初回限定盤：梅田みゆ デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：梅田みゆ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○セブンネットショッピング
・初回限定盤：川本笑瑠 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：川本笑瑠 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○Joshin（Joshin webショップ含む）
・初回限定盤：板倉可奈 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：板倉可奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○Sony Music Shop
・初回限定盤：真鍋凪咲 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：真鍋凪咲 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
○応援店共通特典
・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◆リリースイベント情報
2026年
4月26日（日）【大阪府】セブンパーク天美 平面駐車場
5月6日（水・祝）【大阪府】大特典@グランキューブ大阪 イベントホール
5月9日（土）【広島県】大特典会 @福山ビッグローズ
5月10（日）【福岡県】大特典会 @博多国際展示場＆カンファレンスセンター4F
5月23日（土）【東京都】大特典会 @ベルサール渋谷ファースト
5月24日（日）【東京都】大特典会 @ベルサール渋谷ファースト
※店舗へのお問い合わせはお控えください。
※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
▼スペシャルイベント情報
対象商品のCDに封入される「シリアルナンバー入りシリアルコード」でスペシャルイベントにご応募いただけます。
対象商品：
2026年5月27日（水）発売
CUTIE STREET『キュートなキューたい／ナイスだね』
・初回生産限定盤（KLC_90007） ￥3,000（税込）
・CUTIE盤（KLC_90008） ￥1,800（税込）
・STREET盤（KLC_90009） ￥1,800（税込）
※「アニポケ×きゅーすと盤」および「通常盤」はシリアルコード封入対象外となりますので、予めご了承ください。
【シリアルナンバー3点で1口応募】
・CUTIE賞：メンバーとぷり撮りいこ〜 個別ぷり撮影会（計40名様、各メンバー5名様ずつご当選）
※撮影したぷりの現物をお渡しします。データのお渡しはございません。
※ぷり撮影後の落書きはございません。ぷり撮影のみとなりますので、ご了承ください。
【シリアルナンバー1点で1口応募】
・STREET賞：プリマ衣装 TikTok撮影会 （計120名様、各メンバー15名様ずつご当選）
詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/77593
▼テレビアニメ「ポケットモンスター」
毎週金曜よる6時55分からテレ東系にて放送中
※一部地域では放送日時が異なります
◾️「かわいいだけじゃだめですか？（귀엽기만 하면 안 되나요?）」
2026年4月10日（金）リリース
配信：https://kawaii-lab.lnk.to/kawadame_korean
▼日本語ver.「かわいいだけじゃだめですか？」
配信：https://kawaii-lab.lnk.to/Kawaii_Dakejya_Damedesuka
◾️＜CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER＞
日時：2026年7月25日（土）18:00開演
2026年7月26日（日）18:00開演
会場：世宗大学・大洋ホール
▼チケット情報
・Weverse KAWAII LAB. GLOBAL MEMBERSHIP会員先行（抽選販売）：https://weverse.io/kawaii_lab/notice/34565
・韓国国内：https://to.livet.one/CS2026SUMMER
・グローバル：https://to.livet.one/CS2026SUMMERG
▼FC会員限定JTBオフィシャルツアー
申込受付期間：2026年4月19日（日）23:59まで
URL：https://jtb-entertainment.net/tour/2026/cutiestreet_sel_summer/
◾️＜CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE 2026＞
2026年8月25日（火）開場 16:30 / 開演 18:00
2026年8月26日（水）開場 15:30 / 開演 17:00
会場：東京都 日本武道館
詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/2ndanniversarylive
◾️＜CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET-＞
＜CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day1＞
日時：2026年5月30日（土） OPEN17:30 / START 19:00（予定）
会場：愛知県 GLION ARENA KOBE
＜CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day2＞
日時：2026年5月31日（日） OPEN14:00 / START 16:00（予定）
会場：愛知県 GLION ARENA KOBE
＜CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day1＞
日時：2026年6月16日（火） OPEN16:00 / START 18:00（予定）
会場：東京都 有明アリーナ
＜CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day2＞
日時：2026年6月17日（水） OPEN15:30 / START 17:30（予定）
会場：東京都 有明アリーナ
詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/cslive0405street
関連リンク
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