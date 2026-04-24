TOKYO FMの番組「FM EVA 30.0」。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語って頂きました。今回は、グラフィックデザイナー・市古斉史（いちふる・まさし）さんが登場。初めて『エヴァ』の仕事を手掛けた当時を振り返った模様をお届けしました。市古斉