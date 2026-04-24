ONE OK ROCKが、2025年2月にリリースしたアルバム『DETOX』を携えたワールドツアーのファイナルとなる日本凱旋ツアーを8月より開催する。 （関連：『BLARE FEST. 2026』DAY1総括：coldrainが体現する“自由”の核心ONE OK ROCK、SiM……型を刷新してきた猛者たちの狂宴） 本ツアーは、愛知、福岡、宮城、千葉の計4カ所8公演にわたるアリーナとスタジアムを織り交ぜたものとなる。