野球の世界大会「WBC」をネットフリックスが独占配信したことをめぐり、松本文科大臣は主催者に対し「より多くの国民が大会を見ることができるよう今後の配慮をお願いした」と明らかにしました。先月開催されたWBC＝ワールドベースボールクラシックは、有料のネットフリックスが独占で配信し、テレビの地上波で中継されませんでした。これを受け、文科省はWBCの主催者に対して松本大臣名の書簡を送り、より多くの国民が大会を見る