４月２６日に騎手の引退式を行う和田竜二調教師が、当日の読売マイラーズＣ・Ｇ２で、かつて主戦を務めたディープボンドに騎乗して誘導を行う。２４日、ＪＲＡが公式Ｘで発表した。和田竜調教師は騎手時代、ディープボンドの全３１戦中２０戦に騎乗。ともに重賞３勝を挙げた。ディープボンドは２４年有馬記念を最後に現役を引退し、現在は京都競馬場で誘導馬を務めている。和田竜調教師は公式Ｘに「当日は京都競馬場でファン