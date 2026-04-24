ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、テレビアニメ「ワンピース」をテーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー2026」を7月30日から11月19日まで開催する。その内容は、麦わらの一味の絆と勇気、そして仲間と自由のために本気で戦うリアルなバトルが会場中を熱中させるライブ・エンターテイメントショー「ワンピース・プレミアショー2026」、誰もがときめくエンターテイメントレス