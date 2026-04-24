歌手でダンサーのジャファー・ジャクソンによると、亡くなった歌手のマイケル・ジャクソンさんが「白人になりたかった」という考えは誤解だったという。伝記映画「Michael／マイケル」でタイトルロールを演じるマイケルの実の甥でもあるジャファーは、この新作でマイケルさんが抱えていた皮膚が白くなる皮膚疾患、白斑の影響についても描かれるため、世間に新たな見解を与えることになるとみているとい