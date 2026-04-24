物価高によって国内では節約志向が強まっています。こうした中、販路を海外に広げる動きです。仙北市角館町に本店を置く菓子店が、台湾に常設の店舗を構えることになりました。県内の菓子店が台湾の商業施設に店舗を構えるのは初めてとみられます。台湾に常設の店舗を構えるのは仙北市角館町に本店を置く菓子店、「くら吉」です。五城目町のラズベリーや仙北市西木町のクリ、上小阿仁村のホオズキなど県産食材を使った高級菓