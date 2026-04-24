お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が24日、自身のインスタグラムを更新。人気女優との2ショット写真を披露した。クロちゃんは「あっちゃんに遭遇！」と書き出し、女優で元AKB48の前田敦子との写真をアップ。「これは、運命だしんねー！！あっちゃん神推し！！！」とつづった。この投稿にフォロワーからは「幸せそうな黒川さん」「たかみなは」「結婚おめでとう」「あっちゃんLOVE」などの声が集まった。タ