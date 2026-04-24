【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着したトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日よりDisney+（ディズニープラス）にて独占配信される。このたび、初回に配信される3話分のあらすじと先行カット3点が解禁となった。 ■川島如恵留が最高の夏休みプランを練る 夏休みの始まりを告げる【Epis