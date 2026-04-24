Travis Japanのアメリカ旅に密着したトラベルドキュメンタリーよりあらすじ＆先行カット解禁

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Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着したトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日よりDisney+（ディズニープラス）にて独占配信される。このたび、初回に配信される3話分のあらすじと先行カット3点が解禁となった。

■川島如恵留が最高の夏休みプランを練る

夏休みの始まりを告げる【Episode 1】では、旅行プランナー資格を持つ川島如恵留＝Noelが6人のために、最高の夏休みプランを練るところからスタート。Noelが考えたのは、6人を3人ずつの2チームに分け、ロッキー山脈の麓、アメリカ南西部を旅するプラン。

Team A（宮近海斗＝Chaka、中村海人＝Umi、吉澤閑也＝Shizu）はキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅へ。そして、Team B（七五三掛龍也＝Shime、松田元太＝Genta、松倉海斗＝Machu）は歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅へ、それぞれ出発する。一方のNoelはメンバーへのあるサプライズをするため、合流地点である、赤き聖地アリゾナ州セドナへと先回りすることに。

【Episode 2】では、ニューメキシコ州アルバカーキから旅をスタートしたTeam Bが早速、絶品手作りジャーキー専門店に寄り道し大興奮。ユタ州ソルトレイクシティを出発したTeam Aは、岩の街モアブに到着。化石や様々な宝石が並ぶロックショップでお土産選びを満喫する。

【Episode 3】では、オールドウェストの風情が残るニューメキシコ州のラスベガスに立ち寄ったTeam Bが、歴史あるホテルで名物のメキシコ料理・エンチラーダに挑戦し、舌鼓。一方のTeam Aは、数億年の時が刻まれたアーチーズ国立公園で絶景の朝日を眺めるために、早朝からキャンピングカーを走らせる。

併せて解禁された先行カットでは、6人の旅に想いを馳せるNoelの姿や、大自然の迫力に圧倒されているTeam Aの3人。旅の途中、立ち寄ったガソリンスタンドでダンスを披露する、夏休み堪能中のTeam Bの3人。それぞれ分かれて夏休みの旅を始めたTravis Japanの7人が、この旅でどんなことを体験し、どんなことを感じるのか期待が高まる。

■あらすじ

◎【Episode 1】

Noelが自ら企画したトラジャの夏休みが始動。乾いた風が吹き抜けるロッキー山脈の麓。そこにはメンバーが知らないアメリカがあるという。メンバーには内緒で下見を重ねたNoelの想いとは？ キャンピングカーで大自然を行くTeam Aとレンタカーで田舎の文化を巡るTeam B。セドナを目指し、いざ出発。

◎【Episode 2】

アルバカーキ発のTeam Bは、絶品手作りジャーキー専門店で大興奮 。一方、ソルトレイクシティ発のTeam Aは、岩の街モアブのロックショップでお土産選びを満喫 。初めての巨大キャンピングカーの運転に、Chakaも期待と緊張を交差させる。

◎【Episode 3】

オールドウェストの風情残るニューメキシコ州ラスベガスにTeam Bが到着し、名物料理のエンチラーダに舌鼓を打つ 。一方、Team Aは夜明け前から車を走らせ、数億年の時が刻まれたアーチーズ国立公園で絶景の朝日を眺める。

■番組情報

Disney+『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』

05/01（金）よりディズニープラスで独占配信

※全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新

(C) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.

■関連リンク

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/