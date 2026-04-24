テレビ東京で23日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第3話が放送され、あのとともにW主演を務める鈴木福の思春期の少年の演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「女の子を見る目線が中学生の思春期すぎる」演技に反響が寄せられた鈴木福原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演