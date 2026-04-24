「女の子を見る目線が中学生の思春期すぎる」鈴木福、少年の演技に反響 憧れの女子のブルマ姿に興奮…「福さんすごいな本当に」 『惡の華』第3話【ネタバレあり】
テレビ東京で23日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第3話が放送され、あのとともにW主演を務める鈴木福の思春期の少年の演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「女の子を見る目線が中学生の思春期すぎる」演技に反響が寄せられた鈴木福
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
第3話では、春日がクラスメートの前で佐伯から2人は付き合っているという報告をされ悦びを隠せない。2人は「大事に付き合っていこう」と約束を交わすが、ある日、春日と仲村が衝撃的な話をする姿を見た佐伯は、不安になり学校を休む。
知らずに佐伯のお見舞いに行った春日は、隠し事はないかを問われ、体操着の事を言えずにいた。罪深さに耐えられなくなった春日は仲村に助けを求め、2人は夜の教室に忍び込んだ。
鈴木は、春日が付き合うことになった佐伯の自宅を訪れ、佐伯に手を握られるシーンでは、佐伯の体に目線を向けながら挙動がおかしくなる様子を再現し、佐伯がブルマ姿で隣に寝ていることを妄想するシーンでは「はぁ〜〜〜」と興奮と驚きを交わらせたような声を上げるなど、迫真の演技を見せた。
こうした鈴木の熱演には、「走り方や挙動、女の子を見る目線が中学生の思春期すぎる」「福さんすごいな本当に」などのコメントが寄せられている。
【場面写真】「女の子を見る目線が中学生の思春期すぎる」演技に反響が寄せられた鈴木福
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
知らずに佐伯のお見舞いに行った春日は、隠し事はないかを問われ、体操着の事を言えずにいた。罪深さに耐えられなくなった春日は仲村に助けを求め、2人は夜の教室に忍び込んだ。
鈴木は、春日が付き合うことになった佐伯の自宅を訪れ、佐伯に手を握られるシーンでは、佐伯の体に目線を向けながら挙動がおかしくなる様子を再現し、佐伯がブルマ姿で隣に寝ていることを妄想するシーンでは「はぁ〜〜〜」と興奮と驚きを交わらせたような声を上げるなど、迫真の演技を見せた。
こうした鈴木の熱演には、「走り方や挙動、女の子を見る目線が中学生の思春期すぎる」「福さんすごいな本当に」などのコメントが寄せられている。