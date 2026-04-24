2025年3月27日にリリースされた、イラストレーター・ナガノ氏が手掛ける人気キャラクター「ちいかわ」初のスマートフォンアプリ『ちいかわぽけっと』（以下、『ちいぽけ』）が累計500万ダウンロードを突破した。【画像】レア5以上のアイテムを必ず獲得できる「500万DL記念ぶき&どうぐうんだめし」『ちいぽけ』は、ナガノ氏がXに投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作とし、「ちいかわたちといつでもどこでも一緒」を