『ちいかわぽけっと』が500万ダウンロードを突破 記念イラスト公開＆キャンペーンも実施
2025年3月27日にリリースされた、イラストレーター・ナガノ氏が手掛ける人気キャラクター「ちいかわ」初のスマートフォンアプリ『ちいかわぽけっと』（以下、『ちいぽけ』）が累計500万ダウンロードを突破した。
【画像】レア5以上のアイテムを必ず獲得できる「500万DL記念ぶき&どうぐうんだめし」
『ちいぽけ』は、ナガノ氏がXに投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作とし、「ちいかわたちといつでもどこでも一緒」をコンセプトに、「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリで、日本など世界43の国と地域にて配信中。
公式X（@chiikawa_pt_jp）では、「ちいぽけが500万DLを突破しました！いつも遊んでいただきありがとうございます 感謝の気持ちを込めて、記念イラストをお届け！」のコメントとともに、「500万」の文字の前で喜んでいるようなリアクションを見せるちいかわ・ハチワレ・うさぎのイラストが公開された。
また、500万DLを記念したキャンペーンも開催。ゲーム内アイテムがもらえるログインボーナスや、通常よりレアアイテムが獲得しやすい「500万DL記念ぶき＆どうぐうんだめし」、期間中にログインした日数に応じて、最大5日分のミッションが解放される「500万DL記念ミッション」などを展開する。
さらにXでは、公式アカウントのフォロー＆対象の投稿をリポストで、記念ポストカードが抽選で50人に当たるキャンペーンも実施する。
【画像】レア5以上のアイテムを必ず獲得できる「500万DL記念ぶき&どうぐうんだめし」
『ちいぽけ』は、ナガノ氏がXに投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作とし、「ちいかわたちといつでもどこでも一緒」をコンセプトに、「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリで、日本など世界43の国と地域にて配信中。
また、500万DLを記念したキャンペーンも開催。ゲーム内アイテムがもらえるログインボーナスや、通常よりレアアイテムが獲得しやすい「500万DL記念ぶき＆どうぐうんだめし」、期間中にログインした日数に応じて、最大5日分のミッションが解放される「500万DL記念ミッション」などを展開する。
さらにXでは、公式アカウントのフォロー＆対象の投稿をリポストで、記念ポストカードが抽選で50人に当たるキャンペーンも実施する。