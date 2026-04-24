アメリカのトランプ政権が2025年に課した相互関税、通称「トランプ関税」が連邦最高裁判所によって違法と判断され、還付申請の受付が始まっています。そんな中、アメリカ在住のゲーマー2人が「関税に伴う値上げで不正に得た利益を保持しようとしている」として、任天堂の現地法人・Nintendo of America(NoA)に「過払い」分を顧客に払い戻すよう求める訴訟を起こしました。gov.uscourts.wawd.361585.1.0.pdf(PDFファイル)https://st