ヤマト運輸株式会社は２４日から、ヤマト運輸と株式会社サンリオのハローキティとのオリジナルのコラボレーション商品をオンライン限定で発売開始した。２月１０日から実施した「宅急便５０周年贈り物大作戦！」では、ハローキティとの限定コラボレーショングッズの抽選プレゼント企画に、多くの応募とともに、オリジナルのコラボレーション商品の販売を望む声が殺到した。そんな声に応えて、キャンペーン賞品とは別に、オリジ