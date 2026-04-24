ヤマト運輸株式会社は２４日から、ヤマト運輸と株式会社サンリオのハローキティとのオリジナルのコラボレーション商品をオンライン限定で発売開始した。

２月１０日から実施した「宅急便５０周年贈り物大作戦！」では、ハローキティとの限定コラボレーショングッズの抽選プレゼント企画に、多くの応募とともに、オリジナルのコラボレーション商品の販売を望む声が殺到した。そんな声に応えて、キャンペーン賞品とは別に、オリジナルのコラボレーション商品４アイテム（全１２種類）を新たに開発した。

ランチトートバッグやポーチなど、普段使いできる商品のほか、クロネコとハローキティの仲良しデザインが目を引くアクリルチャーム、ダイスカットシールを展開している。

◆ 商品概要

１、ランチトート

デザイン：２種類、サイズ：Ｗ３００ミリ×Ｄ１００ミリ×Ｈ２００ミリ、価格：２７５０円（税込）

２、ポーチ

デザイン：２種類、サイズ：Ｗ２００ミリ×Ｄ６０ミリ×Ｈ１４０ミリ、価格：２３１０円（税込）

３、アクリルチャーム

デザイン：６種類、価格：８８０円（税込）

４、ダイカットシール

デザイン：２種類、サイズ：Ｈ６３ミリ×Ｗ５３ミリ、価格：５５０円（税込）