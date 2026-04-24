道東観光の代名詞、JR北海道の「くしろ湿原ノロッコ号」がいよいよ2026年4月25日(土)からラストイヤーの運行を開始します。1998年の登場以来、27年間にわたり愛されてきた現行の「2代目車両」は、老朽化のため2026年をもって引退することが決定しました。本記事では、2026年4月〜10月の全運行スケジュールに加え、人気の「夕陽ノロッコ号」や、引退記念の復刻デザイン入場券・新作グッズ情報を網羅。2027年から始まる「赤い星・青