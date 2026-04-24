「総理大臣のスープラ」がトヨタのお膝元博物館に登場！愛知県長久手市にある自動車博物館「トヨタ博物館」は2026年4月23日、公式SNSで、日本初の女性総理大臣となった高市早苗氏がかつて所有していたトヨタ「スープラ」（A70型）の展示を開始したと発表しました。展示は4月23日から5月24日までを予定しています。スープラの起源は、1978年に登場したスペシャリティカーの2代目「セリカ」の派生上級モデル「セリカXX（ダブ