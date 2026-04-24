「総理大臣のスープラ」がトヨタのお膝元博物館に登場！

愛知県長久手市にある自動車博物館「トヨタ博物館」は2026年4月23日、公式SNSで、日本初の女性総理大臣となった高市早苗氏がかつて所有していたトヨタ「スープラ」（A70型）の展示を開始したと発表しました。



展示は4月23日から5月24日までを予定しています。

スープラの起源は、1978年に登場したスペシャリティカーの2代目「セリカ」の派生上級モデル「セリカXX（ダブルエックス）」にさかのぼります。

【画像】超カッコイイ！ これが「高市総理の元愛車スポーツカー」です！ 画像で見る（30枚以上）

このセリカXXは、セリカよりもワイドなボディや余裕のある6気筒エンジンを搭載したもので、北米市場のニーズに対応するべく登場しました。

そして北米市場では「セリカ・スープラ」の名で展開されており、1986年まで2世代に渡って販売。

同年に登場した通算3代目のA70型からはセリカの系譜を外れ、独立した「スープラ」へと変わりました。

A70型スープラ（以下、70スープラ）は、4輪ダブルウィッシュボーン式サスペンションや電子制御の搭載や仕立てのよいインテリアを採用するなど、フラッグシップスポーツカーとしての性格を明確に打ち出したモデルです。

レースにも積極的に参戦しており、ツーリングカー選手権やオーストラリアのバサースト選手権などに出場。短期間ながらも優れた成績を残しました。

その後、1993年に4代目のA80型へと受け継がれ、2002年に生産を終了。2019年には後継モデル「GRスープラ」が登場しましたが、2026年3月に生産を終了し、スープラの系譜に幕を閉じました。

70・80スープラともに、販売終了からすでに20〜30年以上が経過した現在、クルマを題材とする漫画や映画での露出を通じて海外での人気が高まっており、近年では中古車の海外輸出も増加しています。

いまでは1980年代から1990年代の日本製スポーツカー黄金時代を代表する一台として、世界的にその価値が上昇し、程度のよいものでは新車価格の2倍以上で取引されることもあります。

そんなスープラですが、高市早苗 内閣総理大臣が1991年式のA70型を自身の愛車として所有していたことも有名です。

若手議員時代、「とんがったクルマが好き」と語っており、終電がない際には地元の奈良と東京の間をこの70スープラで往復するほど愛用していたといいます。

高市首相が所有していたモデルは、「2.5GTツインターボリミテッド」。当時の70スープラにおけるトップグレードにあたり、当時の車両本体価格は362万7000円でした。

1991年式ということで、搭載エンジンは新ユニットに切り替わったものとなり、排気量2.5リッターの直列6気筒インタークーラー付きツインターボ「1JZ-GTE型」を搭載。最高出力280ps／6200rpm、最大トルク37.0kg・m／4800rpmと、現在でも第一級のパフォーマンスを発揮します。

ボディサイズは全長4620mm×全幅1745mm×全高1300mm、ホイールベース2595mm、車両重量は1550kgです。

ボディカラーは当時から人気が高い「スーパーホワイトパールマイカ」ですが、内装色はA70型としては珍しい仕様となる「マルーン」で、メーカーオプションの電動サンルーフも装備されています。

新車購入後は、22年間通常使用され、その後は自宅で保管されていましたが、2022年7月に奈良トヨタが創業80周年記念プロジェクトとしてレストアを行うことを発表し、同年10月に完成しました。

販売店自身によるフルレストアということもあり、外観のみならずエンジン内部にいたるまで手が入れられ、ほぼ新車に近い状態に仕上げられています。

エンジンルーム内に貼られた記念プレートは高市首相自身が取り付けたものといいます。

その後、高市首相の70スープラは、奈良トヨタが運営する自動車博物館「まほろばミュージアム」で常設展示。高市氏は内閣総理大臣に就任した直後は同ミュージアムの来場者数が格段に増えるなど、注目の車両となっています。

今回トヨタ博物館では、奈良トヨタから借用するかたちで、総理大臣の「かつての愛車」としてクルマ館のエントランスに登場。トヨタのお膝元である愛知県で凱旋披露されることになりました。

ちなみに、高市首相は二輪車も愛好しており、若い頃にはカワサキ「Z400GP」に乗っていたことも明かしています。

スポーツカーや二輪車への造詣が深い政治家として、その意外な一面に驚く人も少なくないようです。