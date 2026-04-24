子どもが社会に出る春。それは成長を喜ぶ節目であると同時に、ママにとっては大きな転機でもあるでしょう。これまで当たり前のようにそばにいた存在が、ある日を境に遠くで暮らしはじめる……。その変化に、心が追いつかないと感じるママもいるでしょう。今回の投稿は、まさにそんな「子離れ」に揺れるママの本音でした。『子どもが就職し、隣県でひとり暮らしをはじめました。心配でたまりません』投稿者さんは、入社式を終えたば