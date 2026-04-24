東京株式市場の日経平均株価は23日、初めて6万円を突破しました。 これを受け、大分県大分市の証券会社でも客からの問い合わせに追われていました。 岩井コスモ証券大分支店 ◆岩井コスモ証券大分支店 「日経平均株価6万円突破おめでとうございます」 23日午前、株価の大台突破で大分市の証券会社も沸き立っていました。 東京株式市場の日経平均株価は午前9時の取り引き開始直後から値を上げ、一時、6万円