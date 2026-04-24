大規模火災が起きた大分県大分市佐賀関で建設される復興住宅について、足立市長は23日、被災者から要望が挙がる戸建てとする場合は目指していた完成時期よりも遅くなる可能性が高いという見通しを示しました。 その上で、「住民の意向を確認しながら決断したい」としています。 大分市佐賀関 佐賀関の復興住宅を巡っては、市が示した2階建ての集合住宅の案に対し、被災者からは戸建てを希望する声が多く挙がっ