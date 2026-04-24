ヤクルト本社が続急伸し、年初来高値を更新した。米投資ファンドのダルトン・インベストメンツが２３日、ヤクルトが６月に開催する予定の定時株主総会において、株主提案権を行使する書面を発送したと発表。説明資料を公開した。ダルトンはヤクルトがブランドや販売チャネルを含む強固な事業基盤を持つにもかかわらず、ガバナンスと資本規律が不十分であるため、ポテンシャルを十分に発揮していないと指摘。ダルトン側からの取締