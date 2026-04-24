【モデルプレス＝2026/04/24】お笑いコンビ・ハライチ（岩井勇気・澤部佑）が、モデルプレスのインタビューに応じた。結成から20年、記憶がないほどがむしゃらだったという若手時代を振り返ったり、60歳の未来像を描いて笑い合ったり、“これまで”と“これから”をたっぷりと語ってもらった。【後編】【写真】ラジオブースで取材に応じるハライチ◆記憶がない怒涛の10年― コンビ結成20周年。20年は長かったですか？短かったです