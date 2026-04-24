【モデルプレス＝2026/04/24】SixTONESのジェシーが『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）の声優を務めることが発表された。【写真】ジェシー「ケロロ軍曹」声優で一人二役初挑戦◆ジェシー「ケロロ軍曹」声優で一人二役に初挑戦1999年より「月刊少年エース」（発行：株式会社KADOKAWA）にて連載中の漫画家・吉崎観音による人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月のアニメ放送開始から20周