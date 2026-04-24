SixTONESジェシー、劇場版「ケロロ軍曹」声優で一人二役初挑戦「最初から最後までバレないように」
【モデルプレス＝2026/04/24】SixTONESのジェシーが『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）の声優を務めることが発表された。
【写真】ジェシー「ケロロ軍曹」声優で一人二役初挑戦
1999年より「月刊少年エース」（発行：株式会社KADOKAWA）にて連載中の漫画家・吉崎観音による人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月のアニメ放送開始から20周年を迎えた2024年4月1日、公式YouTubeチャンネルにてアニメ化20周年の新プロジェクト再始動を公開。アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりとなる今作が6月26日に全国公開となる。
このたび、3月開催のAnimeJapan 2026にてキャラクター画像が公開され、声優についても話題となっていた本作オリジナルキャラクター・アルル役とデルル役に、SixTONESのメンバーであり音楽活動のみならずドラマ・映画・舞台などで俳優としても活躍するジェシーが決定。バラエティで見せるユニークさと器用さを兼ね備え、ケロン人の兄弟役に抜擢され、一人二役に初挑戦する。ジェシーは「楽しかったです。それぞれの声がHigh（高い）とLow（低い）で真逆なので、その差をつけてアルルは落ち着いている、デルルはお調子者という感じで演じました」とこだわりを語った。本作総監督・福田雄一が演出を手掛けたミュージカル「ビートルジュース」での共演をきっかけにオファーを受け、「声の仕事は多くはないので嬉しかったです。『ビートルジュース』で低い声と高い声を出していたので、福田監督的に『ジェシーなら出来る』と感じたみたいです」と喜びを明かした。
さらに主題歌は、オープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」に続きanoが担当。本作のために書き下ろした楽曲「貸しっぱなしデスティニー」は、anoのパワフルな歌唱が際立つ疾走感あふれるロックチューンであり、シリーズ最大規模の戦いにふさわしい仕上がり。anoはアニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長も務める。
解禁された本予告映像では、南の島への家族旅行に大はしゃぎする様子から一転、お留守番と知らされショックを受けるケロロ軍曹の姿が描かれる。そんな中、冬樹から渋谷に謎の妖怪たちが出現しパニックとなっているとの連絡が入る。渋谷へ向かったケロロたちの前に立ちはだかる新たな侵略者。その仕業なのか。そして正体不明の発明家“アルデル博士”とは何者なのか。ケロロ小隊が侵略者のプライドを懸け、新たな敵に立ち向かう。ケロン人の兄弟“アルル”“デルル”の姿も映し出され、ケロロたちの前に立ちはだかる存在に。彼らは敵か味方か。ケロロ小隊は史上最強の敵から地球を守ることができるのか。日本全土から宇宙へと舞台を広げる迫力あるアクションも描かれ、シリーズ最大スケールの映像となっている。（modelpress編集部）
アルルとデルルという2役をとても楽しく演じることができました！最初はとても不安でどうにかなりそうでしたが、何度も演じるうちにコツを掴んでいき、アドリブを入れられるようにもなりました。福田監督も笑ってくれてとても嬉しかったです！アルルとデルルどちらも最高なキャラクターになっているので、「え？ジェシーだったの？」と最初から最後までバレないように皆さんには楽しんでいただきたいです！そして、今回はシリーズ最大規模の脅威に立ち向かっていくストーリーということですごくドキドキしました！豪華なキャストの皆様と福田監督のスパイスが入ったこの『ケロロ軍曹』に参加できることがとても嬉しいです！色々な展開や様々なキャラクター達を愛してください！僕はアルルとデルルがお気に入りです！皆さん！劇場でお待ちしております！
「また帰ってきたケロッ！とマーチ」に続いて、主題歌も担当させていただきました。令和の時代にケロロたちが帰ってきてくれたことへの喜びと、時代が変わっても変わらないケロロたちの愛おしい日常を曲にしました。監督はじめ、ケロロチームの皆さんが僕のライブを見て、パブリックイメージだけじゃなく、そうじゃない部分や激しい部分をリクエストしてくださったので、それに思う存分応えさせていただいたつもりです！映画と合わせて楽曲も楽しんでいただきたいです。
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【写真】ジェシー「ケロロ軍曹」声優で一人二役初挑戦
◆ジェシー「ケロロ軍曹」声優で一人二役に初挑戦
1999年より「月刊少年エース」（発行：株式会社KADOKAWA）にて連載中の漫画家・吉崎観音による人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月のアニメ放送開始から20周年を迎えた2024年4月1日、公式YouTubeチャンネルにてアニメ化20周年の新プロジェクト再始動を公開。アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりとなる今作が6月26日に全国公開となる。
さらに主題歌は、オープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」に続きanoが担当。本作のために書き下ろした楽曲「貸しっぱなしデスティニー」は、anoのパワフルな歌唱が際立つ疾走感あふれるロックチューンであり、シリーズ最大規模の戦いにふさわしい仕上がり。anoはアニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長も務める。
◆劇場版「ケロロ軍曹」予告映像解禁
解禁された本予告映像では、南の島への家族旅行に大はしゃぎする様子から一転、お留守番と知らされショックを受けるケロロ軍曹の姿が描かれる。そんな中、冬樹から渋谷に謎の妖怪たちが出現しパニックとなっているとの連絡が入る。渋谷へ向かったケロロたちの前に立ちはだかる新たな侵略者。その仕業なのか。そして正体不明の発明家“アルデル博士”とは何者なのか。ケロロ小隊が侵略者のプライドを懸け、新たな敵に立ち向かう。ケロン人の兄弟“アルル”“デルル”の姿も映し出され、ケロロたちの前に立ちはだかる存在に。彼らは敵か味方か。ケロロ小隊は史上最強の敵から地球を守ることができるのか。日本全土から宇宙へと舞台を広げる迫力あるアクションも描かれ、シリーズ最大スケールの映像となっている。（modelpress編集部）
◆ジェシーコメント全文
アルルとデルルという2役をとても楽しく演じることができました！最初はとても不安でどうにかなりそうでしたが、何度も演じるうちにコツを掴んでいき、アドリブを入れられるようにもなりました。福田監督も笑ってくれてとても嬉しかったです！アルルとデルルどちらも最高なキャラクターになっているので、「え？ジェシーだったの？」と最初から最後までバレないように皆さんには楽しんでいただきたいです！そして、今回はシリーズ最大規模の脅威に立ち向かっていくストーリーということですごくドキドキしました！豪華なキャストの皆様と福田監督のスパイスが入ったこの『ケロロ軍曹』に参加できることがとても嬉しいです！色々な展開や様々なキャラクター達を愛してください！僕はアルルとデルルがお気に入りです！皆さん！劇場でお待ちしております！
◆anoコメント全文
「また帰ってきたケロッ！とマーチ」に続いて、主題歌も担当させていただきました。令和の時代にケロロたちが帰ってきてくれたことへの喜びと、時代が変わっても変わらないケロロたちの愛おしい日常を曲にしました。監督はじめ、ケロロチームの皆さんが僕のライブを見て、パブリックイメージだけじゃなく、そうじゃない部分や激しい部分をリクエストしてくださったので、それに思う存分応えさせていただいたつもりです！映画と合わせて楽曲も楽しんでいただきたいです。
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