24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比260円安の5万8880円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 64448.65円ボリンジャーバンド3σ 61498.17円ボリンジャーバンド2σ 59212.00円5日移動平均 59140.23円23日日経平均株価現物終値 58880.00円24日夜間取引終値 58547.68円ボリンジャーバンド1σ 58340.00円一目均衡表・転換線 5