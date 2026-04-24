　24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比260円安の5万8880円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

64448.65円　　ボリンジャーバンド3σ
61498.17円　　ボリンジャーバンド2σ
59212.00円　　5日移動平均
59140.23円　　23日日経平均株価現物終値
58880.00円　　24日夜間取引終値
58547.68円　　ボリンジャーバンド1σ
58340.00円　　一目均衡表・転換線
55597.20円　　25日移動平均
55350.00円　　一目均衡表・基準線
55057.20円　　75日移動平均
54970.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54567.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52646.72円　　ボリンジャーバンド-1σ
49696.23円　　ボリンジャーバンド2σ
49347.75円　　200日移動平均
46745.75円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース