日経225先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比260円安の5万8880円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
64448.65円 ボリンジャーバンド3σ
61498.17円 ボリンジャーバンド2σ
59212.00円 5日移動平均
59140.23円 23日日経平均株価現物終値
58880.00円 24日夜間取引終値
58547.68円 ボリンジャーバンド1σ
58340.00円 一目均衡表・転換線
55597.20円 25日移動平均
55350.00円 一目均衡表・基準線
55057.20円 75日移動平均
54970.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54567.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52646.72円 ボリンジャーバンド-1σ
49696.23円 ボリンジャーバンド2σ
49347.75円 200日移動平均
46745.75円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
64448.65円 ボリンジャーバンド3σ
61498.17円 ボリンジャーバンド2σ
59212.00円 5日移動平均
59140.23円 23日日経平均株価現物終値
58880.00円 24日夜間取引終値
58547.68円 ボリンジャーバンド1σ
58340.00円 一目均衡表・転換線
55597.20円 25日移動平均
55350.00円 一目均衡表・基準線
55057.20円 75日移動平均
54970.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54567.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52646.72円 ボリンジャーバンド-1σ
49696.23円 ボリンジャーバンド2σ
49347.75円 200日移動平均
46745.75円 ボリンジャーバンド3σ
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