ダウンタウン・浜田雅功が出演する、MBS『ごぶごぶ』（毎週土曜後1：54※関西ローカル）の25日放送回に、俳優の竹中直人が登場する。【写真】大阪城バックに笑顔の浜田雅功＆竹中直人浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、前回に引き続き、俳優の竹中直人。唯一無二の表現力でコメディからシリアス、大河ドラマ、さらには映画監督まで幅広く活躍する名優。これまで5度も豊臣秀吉を演じ