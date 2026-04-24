『ごぶごぶ』“異例”の予定変更 浜田雅功「カレー食べたい」→“緊急会議”
ダウンタウン・浜田雅功が出演する、MBS『ごぶごぶ』（毎週土曜 後1：54 ※関西ローカル）の25日放送回に、俳優の竹中直人が登場する。
【写真】大阪城バックに笑顔の浜田雅功＆竹中直人
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、前回に引き続き、俳優の竹中直人。唯一無二の表現力でコメディからシリアス、大河ドラマ、さらには映画監督まで幅広く活躍する名優。これまで5度も豊臣秀吉を演じた竹中が秀吉ゆかりの地・大阪を満喫する。
前編では、「大阪城に行ったことがない」という竹中と大阪城へ遠足に行く企画を実施したものの、浜田の「カレー食べたい」という一言でまさかの寄り道。本来なら大阪城に着いているはずの時間に浜田と竹中は呑気にカレーを食べていた。ロケ内容をほぼノーカットで放送する『ごぶごぶ』にとって、予定のズレは致命的。結果、大阪城にたどり着けずに放送を終了する異例の事態となった。
後編では本来、「竹中におすすめ喫茶店巡り」を予定していたが、「このままでは終われない」とディレクターとプロデューサーが緊急会議をした結果、急きょ予定を変更し、後編でも大阪城への遠足を続行することに。消化不良に終わった「春の遠足！大阪城に行こー！」が完結編を迎える。
【写真】大阪城バックに笑顔の浜田雅功＆竹中直人
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、前回に引き続き、俳優の竹中直人。唯一無二の表現力でコメディからシリアス、大河ドラマ、さらには映画監督まで幅広く活躍する名優。これまで5度も豊臣秀吉を演じた竹中が秀吉ゆかりの地・大阪を満喫する。
後編では本来、「竹中におすすめ喫茶店巡り」を予定していたが、「このままでは終われない」とディレクターとプロデューサーが緊急会議をした結果、急きょ予定を変更し、後編でも大阪城への遠足を続行することに。消化不良に終わった「春の遠足！大阪城に行こー！」が完結編を迎える。