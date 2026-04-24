「ＤｅＮＡ（降雨中止）阪神」（２３日、横浜スタジアム）阪神・高橋遥人投手（３０）が２３日、先発予定だったＤｅＮＡ戦の中止を受け、雨中のハマスタでキャッチボールを行うなど調整した。２８日からのヤクルト３連戦（神宮）に先発する見込みとなり、「頑張ってやっているみんなの力になれれば」とフル回転の救援陣を救う快投を誓った。２１、２２日のＤｅＮＡ戦では先発が計１１失点と打ち込まれ、中継ぎ陣の稼働を余儀