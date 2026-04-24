「ＤｅＮＡ（降雨中止）阪神」（２３日、横浜スタジアム）

阪神・高橋遥人投手（３０）が２３日、先発予定だったＤｅＮＡ戦の中止を受け、雨中のハマスタでキャッチボールを行うなど調整した。２８日からのヤクルト３連戦（神宮）に先発する見込みとなり、「頑張ってやっているみんなの力になれれば」とフル回転の救援陣を救う快投を誓った。

２１、２２日のＤｅＮＡ戦では先発が計１１失点と打ち込まれ、中継ぎ陣の稼働を余儀なくされた。少しでもブルペンの負担を減らすべく「先発投手は試合を作れるという事を大事にやっているので、果たせるように」と冷静に話した。

左腕にとっては快挙の期待がかかる一戦だ。今季先発した３試合で、２完封勝利を収めて防御率０・３８。３勝目も完封勝利を挙げれば、４勝目までを完封で飾った１９６９年の江夏豊以来、５７年ぶり。さらに４月までに３完封勝利を達成すれば２リーグ制以降では球団初めてとなる。

中１０日からさらに間隔が空くが「特に気にならない」と左腕。チームの勝利と自身の快記録へ懸命に腕を振る。