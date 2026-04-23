「ヤクルト２−０広島」（２３日、マツダスタジアム）広島のサンドロ・ファビアン外野手（２８）の出場選手登録抹消が、ヤクルト戦（マツダ）後に決まった。抹消は来日後、初めて。無期限での２軍再調整になる。今季は「５番・左翼」で開幕を迎えながら、打撃不振に苦しんだ。この日は、２試合連続でスタメン落ちし、ベンチスタート。出場なしに終わった。１８試合で打率・１６９、２本塁打、４打点。抹消について藤井彰人