アルビレックス新潟は「J2J3百年構想リーグ」も折り返しに。ここまでの戦いを白井永地選手とシマブク カズヨシ選手にテレビ新潟のニュース番組で振り返ってもらいました。 ■半分が過ぎた「J2J3百年構想リーグ」ここまでの戦いを振り返って…… クラブ30周年の節目の年。J2J3百年構想リーグで戦っているアルビレックス新潟。「相手より多く走る、相手よりユニフォームが汚れているのが新潟」