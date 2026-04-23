シーライオン6の大きな魅力は価格AWDも望外のバーゲンプライスBYDのPHEVモデル、シーライオン6の販売がスタートした。BYDは2023年のATTO 3上陸以降、日本でのラインアップはBEVのみとなっていた。だが海外では以前からエンジン車も製造しており、グローバルで見るとPHEVの販売比率はかなり高い。なお、世界初のPHEV量産車は、2008年にBYDが世に送り出したモデルである。シーライオン6は、昨年秋のジャパンモビリティショー2025